Камышин отметил, что боеприпасы для дронов должны производиться в заводских условиях, а не в окопах.

Украинские заводы готовы производить боеприпасы для дронов. Об этом заявили в Минстратегпроме, комментируя заявление президента Владимира Зеленского о производстве миллиона дронов в 2024 году.

"По боеприпасам для дронов – способности для их производства у нас есть. Дерегуляция в этом сегменте дала развитие многим новым производителям. Мы сейчас имеем более 50 производителей боеприпасов для дронов, как государственных, так и частных, способных производить боеприпасы весом от 300 г до 10 кг, различных видов", - отметил глава ведомства Александр Камышин.

По его словам, новая команда Минобороны сейчас активно проводит испытания новых изделий и достаточно быстро ставит на вооружение боеприпасы для дронов, началась системная контрактация.

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"Боеприпасы для дронов должны производиться в заводских условиях, а не в окопах. И заводы к этому готовы", - подчеркнул Камышин.

Миллион дронов для ВСУ

Во время пресс-конференции 19 декабря президент Владимир Зеленский озвучил амбициозную цель по производству беспилотников, заявив, что в 2024 году Украина произведет миллион FPV-дронов.

В свою очередь министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что в следующем году в Украине произведут не только один миллион дронов FPV, но и тысячи ударных дронов со значительно большей дальностью поражения.

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