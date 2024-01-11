Не стоит ожидать, что РФ прекратит наступательную кампанию в зимний период, отметил офицер.

Наступательно-штурмовые действия противника однозначно будут продолжаться и в любую минуту может открыться новое направление.

Об этом заявил Михаил Крыжановский, подполковник НГУ, командир 4-го батальона оперативного назначения бригады "Рубеж" в эфире "Эспрессо".

"На сегодня ситуация на линии фронта остается сложной. Противник не оставляет попыток проводить наступательно-штурмовые действия на определенных направлениях по линии боевого столкновения. Тем более, что из-за погодных условий ухудшилась логистика с обеих сторон, но несмотря на это Силы обороны стойко держат позиции и отражают вражеские атаки с учетом преимущества захватчиков в боеприпасах и артиллерии. Ситуация критическая, но контролируемая", - отметил он.

Офицер также добавил, что не стоит считать исчерпанным наступательный потенциал врага. Россия может активизироваться на другом направлении в любую минуту. Также, по словам Крыжановского, не стоит ожидать, что РФ прекратит наступательную кампанию в зимний период.

"Судя по ситуации, которая происходит на фронте, возможно, откроется какое-то новое направление, поэтому наступательно-штурмовые действия противника однозначно будут продолжаться. Потенциал враг не теряет", - отметил подполковник НГУ.

Ситуация на фронте

На утро 11 января Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что за прошедшие сутки произошло 73 боевых столкновений. При этом самое горячее было на Авдеевском, Марьинском и Херсонском направлениях.

Главнокомандующий ЗУ Валерий Залужный отмечает, что российские захватчики пытаются наступать на всех направлениях.

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