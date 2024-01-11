По его словам, операции по оккупантам в Крыму тяжелые, ведь россияне сделать там базу.

Россияне превратили Крым в огромную военную базу, в частности для своего флота. Украине не легко уничтожать эти объекты.

Об этом в интервью "УП" рассказал командующий Военно-Морских сил Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа. Он напомнил, что в Севастополе рассредоточены боеприпасы, запасы горючего, которые спрятаны в горах, их не так легко поразить. Там же находятся ракеты "Калибр", потому что есть закрытые системы их хранения.

Кроме того, в Севастополе – центр медицинского обеспечения, большой госпиталь и так далее. Там же построены все образовательные учреждения. Севастополь - это такой стратегический хаб.

Видео дня

Зато в Новороссийске находиться флоту, особенно в таком количестве, физически опасно. Тот военный порт, который Россия строила уже во время независимости Украины, был увеличен, но он недостаточно развит, чтобы обеспечить базирование Черноморского флота.

Сразу после оккупации Крыма почти весь ресурс, который был выделен на развитие всего флота России, шел на Черноморский флот. Россия готовилась к войне и усилила ЧФ максимально. Речь идет о новейших фрегатах, подводных лодках, ракетных катерах с "Калибрами".

"А Севастополь - это главная база, которая полностью удовлетворяет содержанию флота, ремонтную базу, это несколько ремонтных заводов, а еще аэродромы, и тот же "Бельбек", и "Кача". В том же Новороссийске нет ни аэродромов, ни крупных ремонтных заводов, ни таких мест хранения вооружения и тому подобное. Это по большому счету одна из причин, почему они в Крыму оказались в 2014 году. Потому что без Севастополя держать Черноморский флот в Черном море они бы не смогли", - отметил Неижпапа.

В то же время Украина все равно проводит успешные операции по поражению Черноморского флота. Сейчас у нас есть не только дроны, но и Storm Shadow, которые обеспечили очень точные удары по штабу Черноморского флота.

"Первый раз в истории была уничтожена подводная лодка. Это историческое, кстати, событие, где-то на уровне крейсера "Москва". Носитель "Калибров" был уничтожен прямо в доке. Мощная новая подводная лодка с хорошим названием "Ростов-на-Дону". Или новейший ракетный катер "Аскольд", который так и не успели ввести в состав флота. Это успехи всех Сил обороны: и дроны СБУ, конечно, и воздушные силы, и наши береговые ракетные войска, и те средства Главного управления разведки, которые у них есть. И Феодосии в последнее время тоже", - отметил командующий.

Отвечая на вопрос, насколько реально сделать так, чтобы Россия, даже контролируя полуостров, не могла использовать его морские базы, командующий ВМС ответил, что это "работа, которую надо сделать". "Есть задача президента, главнокомандующего Вооруженными силами, и мы будем работать", - добавил он.

Российский флот - последние новости

Как сообщалось, Россия, вероятно, перебросила из Новороссийска в Севастополь новейший большой десантный корабль класса "Иван Грен".

На спутниковом снимке OSINT MT Anderson от 6 января корабль заметили у пирса в Севастопольской бухте.

"Петр Моргунов" был введен в эксплуатацию 23 декабря 2020 года, имеет полное водоизмещение 6,6 тысячи тонн и возможность транспортировки усиленного батальона морской пехоты с техникой, а также высадки на понтонах. На корабле размещена авиационная группа, а именно два вертолета Ка-29 и БПЛА Орлан-10 в палубном ангаре.

В конце декабря 2023 года министр обороны Британии Грант Шаппс заявил, что в течение последних четырех месяцев было ликвидировано 20% российского Черноморского флота.

Вас также могут заинтересовать новости: