Столтенберг считает, что Запад может предоставить Украине больше тяжелого вооружения.

На фоне продолжающейся российской агрессии в НАТО рассчитывают на увеличение военной помощи Украине со стороны Запада.

Как заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в интервью Handelsblatt, Запад может предоставить Украине больше тяжелого вооружения.

"Мы находимся в решающей фазе войны", - заявил Столтенберг и отметил, что именно поэтому сейчас крайне важно предоставление Украине оружия, которое поможет приблизить победу над Россией.

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"Недавние обещания относительно тяжелой военной техники важны — и я ожидаю, что в ближайшее время ее будет больше", — сказал генсек НАТО.

Война в Украине и позиция Запада:

15 января 2023 года Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что нормализация отношений стран Запада с Россией невозможна и после завершения войны, развязанной страной против Украины.

"Как раньше не будет. Даже если в Украине замолчат пушки, не следует ожидать, что наши отношения с Россией нормализуются", – сказал Столтенберг.

Столтенберг также заявил, что президент России Владимир Путин допустил ошибку, когда атаковал Украину.

В то же время западные лидеры считают необходимым поддерживать контакты с оккупантом. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон выступает за поддержку диалога с россиянами и убежден, что изоляция от РФ - "худшая вещь".

В Государственном департаменте США также считают возможным и важным поддерживание связи с Россией.

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