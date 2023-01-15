Столтенберг заявил, что президент России Владимир Путин допустил ошибку, когда атаковал Украину.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что нормализация отношений стран Запада с Россией невозможна и после завершения войны, развязанной страной против Украины.

"Как раньше не будет. Даже если в Украине замолчат пушки, не следует ожидать, что наши отношения с Россией нормализуются", – сказал Столтенберг в беседе с немецкой газетой Handelsblatt.

Столтенберг также заявил, что президент России Владимир Путин допустил ошибку, когда атаковал Украину.

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"Он переоценил силу своих собственных вооруженных сил. Мы видим их ошибки, отсутствие морального духа, проблемы с руководством, плохое оснащение", - сказал он и отметил, что россияне продемонстрировали, что они готовы нести большие потери для достижения своих целей".

Диалог с Россией-заявления западных лидеров

На фоне полномасштабной войны, начатой РФ против Украины, ряд стран ввели в отношении политического и военного руководства страны, российского бизнеса санкции, дипломатические контакты были ограничены или прекращены, российские активы заморожены и тому подобное.

В то же время западные лидеры считают необходимым поддерживать контакты с оккупантом. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон выступает за поддержку диалога с россиянами и убежден, что изоляция от РФ - "худшая вещь".

"Я всегда поддерживаю регулярные дискуссии и прямой контакт с президентом Путиным, потому что я считаю, что лучший способ восстановить взаимодействие – это сохранить этот прямой канал. Изоляция – это худшая вещь, особенно для такого лидера [как Путин]", – говорил Макрон.

В Государственном департаменте США также считают возможным и важным поддерживание связи с Россией.

"Мы продолжаем верить в возможность поддержания диалога с Россией. Это особенно важно в условиях таких трений. У нас есть посольство в России, у России есть посольство в США, мы продолжаем оставаться на связи друг с другом, доносить нашу позицию. Госсекретарь Блинкен продолжает общаться со своим коллегой, Министром иностранных дел Лавровым, наши посольства поддерживают контакт с другой стороной и так далее. Этим же занимаются и другие министерства и ведомства в США: министр [обороны США] Ллойд Остин, председатель [Объединенного комитета начальников штабов США Марк] Милли также регулярно общаются со своими российскими коллегами – когда это в интересах Соединенных Штатов", – отмечал спикер Госдепартамента США Нед Прайс.

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