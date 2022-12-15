США добиваются более стабильных и предсказуемых отношений с Россией.

Соединенные Штаты Америки продолжают верить в возможность поддержания диалога с Россией.

Продолжение диалога между США и Россией "особенно важно в условиях таких трений", заявил спикер Госдепартамента США Нед Прайс в интервью российскому изданию "Медуза".

Прайс подчеркнул, что с начала своего срока (январь 2021 года) администрация Байдена заявляла, что добивается более стабильных и предсказуемых отношений с Россией. В этом направлении предпринимались усилия, часть которых – личная встреча президента США с Владимиром Путиным в июне 2021 года.

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Вторжение в Украину иллюстрирует, что Россия не стремится к налаживанию диалога, говорит спикер Госдепа.

"К сожалению, от России последовал весьма однозначный ответ: на наше предложение они ответили тем, что сделали эти отношения еще более нестабильными и непредсказуемыми. Лучше иллюстрации этому, чем незаконное вторжение России в Украину в начале этого года, не придумать. Мы ясно дали понять, что после этого никакого сохранения статус-кво быть не может", – отметил он.

Вопреки этому, в США считают возможным и важным поддержание связи с Россией.

"Мы продолжаем верить в возможность поддержания диалога с Россией. Это особенно важно в условиях таких трений. У нас есть посольство в России, у России есть посольство в США, мы продолжаем оставаться на связи друг с другом, доносить нашу позицию. Госсекретарь Блинкен продолжает общаться со своим коллегой, министром иностранных дел Лавровым, наши посольства поддерживают контакт с другой стороной и так далее. Этим же занимаются и другие министерства и ведомства в США: министр [обороны США] Ллойд Остин, председатель [Объединенного комитета начальников штабов США Марк] Милли также регулярно общаются со своими российскими коллегами – когда это в интересах Соединенных Штатов", – подчеркнул Прайс.

В то же время он отметил, что переговоры с Россией об Украине без участия Киева невозможны, а помощь украинским силам в этой войне является приоритетом.

"Мы верим в важность поддержания диалога, но в первую очередь продолжаем поддерживать Украину и помогать ей отражать [российскую] агрессию. И мы будем делать это ровно столько, сколько потребуется", – сказал спикер Госдепа.

Переговоры Байдена и Путина - последние новости

1 декабря президент США Джо Байден заявил, что готов к прямым переговорам с российским диктатором. Он также назвал условие – Россия должна вывести войска из Украины и проявить заинтересованность в завершении войны.

В Кремле отказались от выполнения условий, но заявили, что Путин готов к диалогу. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что непризнания США попытки аннексии Россией украинских территории "усложняет поиск основ для переговоров".

В Госдепартаменте позднее подчеркнули, что о признании попытки аннексии речи не идет, Вашингтон, и союзники остаются приверженными суверенитету и территориальной целостности Украины.

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