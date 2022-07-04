Враг безуспешно наступает в районах населенных пунктов Васильевка, Берестовое, Спорное, Клиновое и Майорск, отметили в Генштабе ВСУ.

Оккупанты нанесли массированные ракетных ударов в районе Углегорской ТЭС Донецкой области.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На Бахмутском направлении противник активизировал обстрелы позиций украинских войск из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии соприкосновения. Нанес массированные ракетные удары в районах населенных пунктов Покровское, Берестовое, Спорное и в районе Углегорской ТЭС", - говорится в сообщении.

При поддержке артиллерии враг ведет наступательные действия в районах населенных пунктов Васильевка, Берестовое, спорное, Клиновое и Майорск. "Успеха нет", - отметили в Генштабе.

Напомним, российские оккупанты закрепляются в Лисичанске и Белогоровке Кроме этого, враг готовит наступление на Славянском направлении.

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