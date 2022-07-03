По словам Подоляка, одна из причин - Россия атакует собственные города.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предоставил четыре объяснения взрывов в российских прифронтовых городах.

Как отметил Подоляк в Telegram, в действиях российского командования отсутствует логика.

"Война же в прямом эфире. Поэтому все можно видеть онлайн. И мы действительно уже видели, как российские ракеты "бумерангом" возвращаются в место отправления. Знаем реальную цену заявлениям о "высокоточности" российского оружия — Киев, Кременчуг, Одесса, только последние примеры... И прекрасно понимаем логику действий российского командования (точнее, ее отсутствие)", - отметил он.

По его словам, одна из причин - Россия атакует собственные города.

"Первое: атака своих городов (когда россияне жалели своих соотечественников?) собственными ракетами в качестве провокации, чтобы обвинить Украину в обстреле российских городов и сорвать поставки западного оружия. Примитивно, но абсолютно в стиле современной российской идио-пропаганды", - отметил он.

Также причиной атак по приграничью может быть неуклюжесть российских военных.

"Второе: у "интеллектуальных" операторов российских систем ПВО явно растут руки из мест, где у нормальных людей находятся другие части тела. Поэтому все начинает гореть", - отметил Подоляк.

Советник председателя ОПУ также заметил: "Третье [объяснение взрывов на пограничье]: обязательная карма. Мариуполь, Кременчуг, Сергеевка, Чортков, Харьков, Буча, Северодонецк — зло всегда имеет последствия. И всегда надо платить по счетам... Четвертое: Божий промысел. Потому что нельзя быть такими лживыми адскими чертями...".

Также он добавил: "Единственное, чего не понимаю, так почему не Воронеж, потому что если по плану, то по плану".

Подоляк отметил, что не только действия российской армии противоречат здравому смыслу, но и вся эта война противоречит здравому смыслу.

"Потому что современная РФ - это вообще не о здравом смысле", - написал он.

Как писал УНИАН, в российском Белгороде в ночь на 3 июля снова были слышны "громкие звуки". Власти Белгорода предупредили напуганных взрывами людей, что спать спокойно они уже не смогут.

Ранее в Ростовской области РФ после атаки неизвестного беспилотника загорелся Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод.

Россия обвиняет в обстрелах Украину и угрожает местью. В частности, пресс-секретарь МИД Мария Захарова предупредила, мол, в случае "продолжения провокаций" украинцам "не поздоровится".

По мнению военного эксперта Олега Жданова, глава Кремля Владимир Путин путем терактов в российских городах готовит Россию ко всеобщей мобилизации.

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