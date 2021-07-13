Боевики попали по жилым домам села Тарамчук в Донецкой области из тяжелых минометов 120 и 82 калибров.

12 июля российские оккупанты устроили на Донбассе дерзкие обстрелы по гражданским и обстреляли из тяжелых минометов жилые дома.

Как сообщает ТСН, утром боевики из тяжелых минометов 120 и 82 калибров попали по жилым домам села Тарамчук, что в Марьинском районе Донецкой области. Российские оккупанты применили также противотанковые пушки "Рапира".

"Огонь велся непосредственно по населенному пункту, все зафиксировано работниками СЦКК и сейчас подразделение ГСЧС начинает ремонтировать поврежденную инфраструктуру" - сообщил пресс-офицер ВСУ Евгений Алхимов.

В результате попаданий снарядов и мин повреждены три дома и трансформатор. Чудом никто из гражданских не пострадал. Об обстрелах сообщили в 28 бригаде. Этот поселок впервые за пять лет обстреляли из тяжелых калибров. Сейчас Тарамчук полностью обесточен, полностью повреждены кровли, стены и выбиты стекла в домах. В результате обстрелов вся территория вокруг покрыта сплошными воронками, на месте работают наблюдатели мониторинговой миссии Совместного центра по контролю и координации (СЦКК).

Ранее УНИАН уже сообщал, что 11 июля боевики РФ на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращение огня. Боевых потерь среди украинских военных нет.

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Автор: Полина Кузенко