Высокопоставленный военный чиновник заявил, что контрнаступления приносят результаты.

США видят успехи украинских военных в районе оккупированной Кременной Луганской области.

Как сообщил корреспондент Пентагона Джек Детч, об этом ему сообщил высокопоставленный военный чиновник США. По его данным, контранаступы ВСУ вблизи города принесли "некоторые дополнительные успехи".

"США видят, что украинские контрнаступления вблизи оккупированной Россией Кременной принесли "некоторые дополнительные успехи", – написал Детч.

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Бои за Кременную: главные новости

Кременная была оккупирована Россией в апреле 2022 года. В конце лета украинские воины пошли в контрнаступление. В Луганской области нашим воинам удалось освободить 12 населенных пунктов.

14 января Сергей Гайдай сообщил, что защитники Украины понемногу продвигаются вперед в направлении Кременной. 16 числа британское Минобороны, ссылаясь на данные разведки, поделилось, что украинские военные постепенно приближаются к Кременной.

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