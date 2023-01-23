Там отметили, что оккупанты не выполнили поставленную перед ними задачу Кремля.

Активные боевые действия в Луганской и Донецкой областях прогнозируются на февраль-март.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью"Укринформу". По его словам, активные боевые действия на Донецком и Луганском направлениях будут, поскольку Герасимов (командующий оккупационными войсками РФ в Украине - ред.) не выполнил ту задачу, которую перед ним ставил Кремль – это полная оккупация Донецкой и Луганской областей.

"Февраль-март будут активные боевые действия, и именно в Луганской и Донецкой областях", - сказал он.

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Военный отметил, что разведка видит, "как сейчас перемещаются, куда перегруппировываются российские подразделения воздушно-десантных войск", и назвал это "почерком" Герасимова.

По его словам, "планы, которые касаются клещей, ли полного окружения украинской группировки войск на Донецком и Луганском направлениях были у них с самого начала, это был первый план, разработанный именно Герасимовым при вторжении в феврале 2022 года. И какой из этого результат? Они до сих пор не реализованы".

Как сказал Скибицкий, если в феврале 2022 года россияне "заходили колоннами без прикрытия, без организованной системы ПВО, и мы уничтожали все, что шло на Киев, прямо в колоннах, теперь они осознали, что здесь их никто не будет встречать цветами".

"Чем больше мы воюем, тем больше они делают выводы. Они сейчас выстраивают более четкую систему управления по всей линии фронта, это мы четко видим. Они меняют тактику применения своих подразделений", - сказал замначальника ГУР.

Ситуация в Луганской области

Украинские воины еще летом 2022 года пошли в контрнаступление. В частности, в Луганской области по состоянию на середину ноября прошлого года в регионе освободили от захватчиков 12 населенных пунктов.

Утром 16 января Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки сообщило, что ВСУ постепенно приближаются к городу Кременная Луганской области.

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