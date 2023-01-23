Кроме того, вражеские атаки отбиты в районах населенных пунктов Выемка, Раздоловка, Белогоровка, Парасковиевка, Бахмут, Ступочки, Новобахмутовка, Первомайское и Марьинка Донецкой области.

За сутки на Донбассе украинские военные отбили атаки российских оккупантов в районах 11 населенных пунктов. Речь идет о Стельмаховке и Новоселовском на Луганщине и Выемке, Раздоловке, Белогоровке, Прасковьевке, Бахмуте, Ступочке, Новобахмутовке, Первомайске и Марьинке на Донетчине, говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 6:00.

"За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Новоселовское Луганской области", - рассказали в Генштабе.

Кроме того, вражеские атаки отбиты в районах населенных пунктов Выемка, Раздоловка, Белогоровка, Парасковиевка, Бахмут, Ступочки, Новобахмутовка, Первомайское и Марьинка Донецкой области.

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Война в Украине: последние новости

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Генштабе назвали самые горячие направления на фронте за минувшие сутки. Российские войска сосредотачивают основные усилия на ведении наступления на Бахмутском направлении и безуспешно пытаются атаковать на Запорожском, Авдеевском и Лиманском направлениях.

Помимо этого, в ВСУ сказали, способны ли россияне на полномасштабное наступление в Запорожской области. Российские оккупанты осуществляют определенные попытки улучшить свое тактическое положение, сообщили наши военные. По словам Зеленского, новое наступление РФ может быть на любом направлении. Путин продолжает ставить своей армии новые задачи, отметил президент Украины.

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