По его словам, россияне пытаются выдавить ВСУ с позиций не качеством, а количеством.

Лейтенант, командир роты батальона "Свобода" Нацгвардии Украины Евгений Оропай отметил, что в последнее время на Бахмутском направлении основные вражеские атаки проходят именно ночью.

В эфире телеканала "Эспрессо" он рассказал, что россияне пытаются выдавить ВСУ с позиций не качеством, а количеством.

"Противник пытается продвигаться именно ночью, чтобы наши коптеры не могли замечать их. Врага гораздо больше, чем наших военнослужащих. Россияне массово пытаются выдавить нас с позиций не качеством, а количеством", - пояснил Оропай.

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По словам военного, до нового года у российских оккупантов наблюдался определенный дефицит боекомплекта. Сейчас обстрелы усилились и попытки штурмов происходят по 5-6 раз в сутки.

"До 1 января враг меньше использовал артиллерийские снаряды, было много сожжено его БК на складах. Сейчас они массово начали стрелять снова, отправляют свою пехоту на наши позиции по 5-6 раз в сутки. Их просто отправляют на верную смерть", - подытожил командир роты.

Бахмутское направление: последние новости

Аналитики считают, что оккупационные войска далеки от оперативного окружения Бахмута. Учитывая, что в последнее время интервенты движутся по несколько сотен метров в день, крайне маловероятно, что противнику удастся перерезать эти логистические пути ВСУ. Защитники Украины также показали кадры поля под Бахмутом. Земля усеяна трупами российских солдат.

Офицер первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна Сухопутных войск ВСУ Тарас Березовец заявил, что критическая точка борьбы за крепость Бахмут еще не пройдена. По его мнению, пик противостояний должен состояться в январе 2023 года.

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