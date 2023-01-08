Учитывая, что в последнее время оккупанты движутся по несколько сотен метров в день, крайне маловероятно, что противнику удастся перерезать эти логистические пути ВСУ.

Недавние успехи россиян в районе Соледаре не предвещают неминуемого окружения Бахмута, вопреки утверждениям российских пропагандистов.

Как пишет Институт изучения войны, чтобы окружить ВСУ, врагу надо выйти на трассу Северск-Бахмут (в 7 км к западу от самой дальней точки подтвержденного наступления в районе Соледара) и шоссе Славянск-Бахмут (в 13 км от самой дальней точки подтвержденного российского наступления в районе Соледара).

Учитывая, что в последнее время оккупанты движутся по несколько сотен метров в день, крайне маловероятно, что противнику удастся перерезать эти логистические пути ВСУ.

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Даже если русские перережут путь Славянск-Бахмут, им не удастся лишить поставок снабжения ВСУ. "Более того, это делает все обсуждение окружения в этом месте странным",- говорится в отчете экспертов.

Бои за Донбасс – актуальное

В Соледаре Донецкой области продолжаются тяжелые бои с российскими оккупантами. Вопреки всем заявлениям рашистских "блогеров", оккупационные войска не контролируют город и несут большие потери.

Сейчас Вооруженные силы Украины пытаются выровнять тактическое положение, а также нанести врагу максимальные потери в личном составе и технике.

По словам советника ОП Алексея Арестовича, РФ стремится, в частности, перерезать дорогу Соледар – Славянск.

Также РФ ведет наступление под Бахмутом. Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин не скрывает, что его интересуют природные ресурсы восточного региона, и он готов терять в боях сотни мобиков.

На этом участке фронта Пригожин бросает свое "мясо" на украинские позиции без поддержки техники и артиллерии.

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