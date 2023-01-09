Основатель ЧВК заговорил о шахтах, где якобы хранится уникальное оружие.

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин недавно заявил о том, что возле Бахмута и Соледара находятся шахты, которые можно считать "подземным городом". Таким образом он пытается добиться сразу нескольких целей.

В новом отчете от Института изучения войны (ISW) указано, что Пригожин пытается оправдать неудачи армии РФ на Бахмутском направлении. Однако также он пытается поднять статус ЧВК.

Эксперты привели информацию, которую 5 января сообщил источник из Белого дома. Так, в США считают, что Пригожин хочет заработать на добыче соли и гипса из шахт возле Бахмута. 7 января он сам сделал заявление о том, что в этих шахтах якобы находится оружие Первой мировой войны. Такие шахты, утверждал Пригожин, являются "уникальными историческими защитными сооружениями", которые он также сравнил с "подземным городом".

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"Заявления Пригожина, вероятно, являются попыткой объяснить медленный темп продвижения Вагнера вокруг Бахмута, но также может частично объяснить его многомесячную и дорогостоящую решимость установить контроль над территорией. Бывший российский офицер и блоггер раскритиковал Пригожина и российских командиров, заявив, что все знали о существовании этих шахт при разработке плана наступления, и отверг утверждение о наличии в этом районе исторического оружия", - отметили в ISW.

Также аналитики сообщили, что Пригожин и дальше пытается получить статус избранного российского губернатора, что поможет ему усилить свое влияние и продвигать личные цели. Однако это вскрывает тот факт, что для основателя "Вагнера" статус и личные амбиции важнее победы в полномасштабной войне РФ против Украины.

"Губернатор Курской области Роман Старовойт посетил тренировочную базу Курской областной народной милиции "Вагнера" 8 января и, как сообщается, во время своего визита тренировался вместе с Пригожиным и "настоящими мужчинами", которые являются патриотами. Российские СМИ утверждали, что Старовойт даже получил предложение подписать контракт с "Вагнером"... Некоторые российские СМИ даже представили визит Старовойта на полигон как образец поведения для российского политика, что еще больше повысило имидж Пригожина как патриотического лидера военного времени в российском информационном пространстве. Вероятно, Пригожин пытается заручиться поддержкой легализации группы "Вагнера" в России", - резюмировали эксперты.

Ситуация в Бахмуте: что известно

Как сообщал УНИАН, главарь "вагнеровцев" Пригожин назвал причины "одержимости" Бахмутом. Он утверждает, что там есть "сеть подземных городов".

"Фишка Бахмута в его уникальных исторических и географических оборонных возможностях, к которым относится, прежде всего, разделение города на несколько частей водными преградами. Второй особенностью является то, что пригород Бахмута – это комплекс населенных пунктов, которые создают единую систему обороны. Третье – это уникальный ландшафт: овраги и высоты, являющиеся природными тоннелями", – сообщила пресс-служба Пригожина.

Однако аналитики отмечали, что российские войска далеки от оперативного окружения Бахмута. Учитывая, что в последнее время оккупанты движутся по несколько сотен метров в день, крайне маловероятно, что противнику удастся перерезать эти логистические пути ВСУ. Защитники Украины также показали кадры поля под Бахмутом. Земля усеяна трупами российских солдат.

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