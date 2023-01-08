Как только ВСУ получат большое количество бронетехники, то сразу будут наступательные операции.

Рашисты продолжат штурмовать Бахмут и Соледар Донецкой области - пик противостояний должен состояться в январе 2023 года.

Как сообщил офицер первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна Сухопутных войск ВСУ Тарас Березовец для телеканала Эспрессо, критическая точка борьбы за крепость Бахмут еще не пройдена.

"Что касается ситуации под Бахмутом. Я бы сказал, что критическая точка этой битвы не пройдена. Она еще впереди - враг будет пытаться захватить Бахмут и Соледар. Эту пиковую точку мы пройдем до конца января месяца. После того, когда мы получим нужное количество бронетехники, мы будем готовы к проведению полномасштабных наступательных успешных операций, подобных тем, которые были осуществлены в Харьковской и Херсонской области", - считает Березовец.

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Бои за Донбасс – актуальное

В Соледаре Донецкой области продолжаются тяжелые бои с русскими оккупантами. Вопреки всем заявлениям рашистских "блогеров", оккупационные войска не контролируют город и несут большие потери.

Сейчас Вооруженные Силы Украины пытаются выровнять тактическое положение, а также нанести врагу максимальные потери в личном составе и технике.

Также РФ ведет наступление под Бахмутом. Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин не скрывает, что его интересуют природные ресурсы восточного региона, и он готов терять в боях сотни солдат.

На этом участке фронта Пригожин бросает свое "мясо" на украинские позиции без поддержки техники и артиллерии.