В парламенте поблагодарили за поддержку ООН и Международный Комитет Красного Креста.

Полк спецназначения Национальной гвардии "Азов" предоставил уникальные кадры операции по спасению людей в оккупированном россиянами Мариуполе.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Депутат поблагодарил за поддержку ООН и Международный Комитет Красного Креста.

"Многие работали для того, чтобы это стало возможным. Работа будет продолжаться, пока мы не спасем всех наших людей", - сказал глава фракции СН.

Напомним, оккупанты Мариуполя раздали листовки о "правилах" жизни за "русского мира".

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