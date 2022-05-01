Разрушенный завод "Азовсталь" в Мариуполе / фото: Maxar Technologies
Полк спецназначения Национальной гвардии "Азов" предоставил уникальные кадры операции по спасению людей в оккупированном россиянами Мариуполе.
Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Депутат поблагодарил за поддержку ООН и Международный Комитет Красного Креста.
"Многие работали для того, чтобы это стало возможным. Работа будет продолжаться, пока мы не спасем всех наших людей", - сказал глава фракции СН.
Напомним, оккупанты Мариуполя раздали листовки о "правилах" жизни за "русского мира".