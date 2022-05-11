На сегодня проведение операции потребует значительных усилий и большого количества войск.

Бригадный генерал, заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов отмечает, что на сегодня проведение операции по деблокированию завода "Азовсталь" потребует значительных усилий и большого количества войск.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

"Идет блокировка и огневое влияние по нашим подразделениям в районе металлургического предприятия "Азовсталь" в Мариуполе. Связь с подразделениями Сил обороны, которые героически удерживают позиции, поддерживается. На сегодня проведении операции по деблокированию потребует значительного усилия и усилия значительного количества войск, поскольку подразделения Вооруженных сил Украины находятся на отдалении от 150 до 200 километров от Мариуполя", - подчеркнул он.

Кроме того, добавил Громов, оккупанты создали разветвленную систему инженерных заграждений и оборонительных рубежей, что "приведет к значительным потерям со стороны наших войск".

Он также подчеркнул, что планирование и проведение каких-либо операций не является темой публичных обсуждений.

"Вооруженные силы Украины неоднократно осуществляли доставку в Мариуполь боеприпасов, средств связи, медикаментов. Такие поставки были возможны до тех пор, пока не было распространения информации об оказании помощи. Вследствие этого противником были приняты меры по усилению системы противовоздушной обороны, что усложнило проведения нами таких действий, привело к потере личного состава и вертолетов, которые осуществляли эвакуацию раненых", - подчеркнул бригадный генерал.

Ситуация на "Азовстали": что известно

Как сообщал УНИАН, российские войска не останавливаются в попытках захватить завод "Азовсталь", на котором ведут оборону украинские воины. Оккупанты наносят ракетно-бомбовые удары по территории завода и с помощью артиллерии и танков проводят штурмовые действия.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что разблокирование Мариуполя военным путем пока невозможно. В то же время, по его словам, для спасения украинских военных привлечены влиятельные посредники и государства.

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