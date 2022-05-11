Враг вчера совершил для бомбардировок "Азовстали" 38 самолетовылетов, в том числе на четырех стратегических бомбардировщиках.

Враг вчера совершил для бомбардировок завода "Азовсталь" в Мариуполе 38 самолетовылетов, в том числе на четырех стратегических бомбардировщиках.

Об этом сообщил Telegram-канал отдельного отряда специального назначения "Азов".

"За прошедшие сутки на территорию завода "Азовсталь", которую защищают защитники Мариуполя, было совершено 38 самолетовылетов, в том числе четыре вылета стратегических бомбардировщиков. Также не прекращает работать вражеская ствольная артиллерия, танки и прочее", - говорится в сообщении.

В "Азове" отмечают, что противник не останавливается в попытках захватить украинскую крепость и продолжает ежедневно совершать штурмы при поддержке пехоты.

Напомним, ранее сообщалось, что петиция по спасению героев Мариуполя из "Азовстали" собрала более миллиона подписей.

Жена раненого бойца на "Азовстали" высказалась, почему они не сдадутся в плен: "Потому что русские их убьют".

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