По словам канцлера Германии, угроза со стороны России является реальной, поэтому "наше сдерживание должно быть надежным".

Германия не хочет конфликта с Россией и поэтому не отправляет своих солдат в Украину. Об этом во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

По его словам, Германия должна и в дальнейшем укреплять европейский фланг НАТО.

"В этом году, а также в 2020-х и 2030-х годах Германия будет выделять 2% своего ВВП на оборону. ... Угроза из России реальна. Вот почему наше сдерживание должно быть надежным. Мы не посылаем солдат, но Путин должен понять: мы способны защитить каждый квадратный метр нашего альянса", - сказал Шольц.

При этом он отметил, что Россия не достигла "ни одной из своих военных целей" в Украине и Германия "полна решимости" продолжать поддержку Киева.

В то же время, комментируя передачу Украине ракет Taurus, Шольц назвал этот вопрос "странным".

"В этом году Германия потратит 7 млрд. долларов, чтобы помочь Украине обороняться. Нам нужно увеличить производство, особенно боеприпасов. Мы должны обеспечить и обслуживание этого оружия. Затем шаг за шагом мы решим, что будем делать в нужный момент", - подытожил концлер ФРГ.

Поддержка Германии Украине

Накануне Украина и Германия подписали важное соглашение по безопасности. Церемония подписания состоялась во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Пакет военной помощи, в частности, предусматривает предоставление Киеву 36 бронированных и колесных гаубиц из промышленных запасов, 120 тысяч снарядов, две системы зенитных комплексов Skynex и ракеты для системы противовоздушной обороны IRIS-T.

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