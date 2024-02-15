В НАТО предполагают, что уже через три года перспектива российского вторжения в этот регион станет вполне реальной.

НАТО спешно укрепляет пограничную зону стран Балтии на границе с Россией и Беларусью. Основу обороны здесь должны обеспечить более тысячи бетонных бункеров, пишет The Times.

Издание отмечает, что в начале 1990-х годов в латвийской армии говорили, что в случае российского вторжения смогут продержаться лишь "около 12 минут". Военно-штабные игры, проведенные в 2016 году, показали, что российские танки смогут добраться до окраин Риги и Таллина — столиц Латвии и Эстонии - в течение 60 часов.

Но сейчас ситуация меняется, отмечает издание. НАТО планирует защищать "каждый дюйм" территории балтийских стран и стягивает туда бригады из Германии, Польши и Финляндии. Одновременно планируется укрепить около 1000 км границы Латвии, Эстонии и Литвы, общей с Россией и Беларусью. Основу этой оборонительной линии будут составлять более 1000 бетонных бункеров.

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Только на российско-эстонской границе планируется построить 600 таких сооружений, стоимость которых оценивается в 60 миллионов евро. Как рассказала заместитель министра обороны Эстонии Сюзан Лиллевяли, один такой бункер будет иметь площадь около 37 кв. м и сможет защитить от артиллерийского огня около десяти солдат. Поблизости также будут оборудованы склады с боеприпасами, а также дополнительные фортификации – противотанковые мины, рвы, бруновая спираль и бетонные пирамиды, известные как "зубы дракона".

Утверждается, что проект планируют реализовать в максимально короткие сроки из-за опасений близкого нападения на страны Балтии. В январе премьер-министр Эстонии Кайя Каллас говорила, что Россия может начать вторжение уже через три года.

По словам офицера литовской армии, смысл создания этих укреплений заключается в том, чтобы замедлить продвижение российских войск до того момента, когда НАТО сможет дать отпор на более выгодных рубежах. Однако в альянсе боятся, что Россия успеет захватить значительные территории за короткое время, после чего ситуацию будет трудно изменить.

Угроза для стран Балтии со стороны России

Как писал УНИАН, в НАТО на официальном уровне все громче говорят о перспективе вооруженного конфликта с Россией. По словам командующего бельгийской армией Мишеля Хофмана, следующей целью российской агрессии может стать либо Молдова, либо страны Балтии

Аналитики американского Института изучения войны отмечают, что в последнее время Кремль значительно активизировал свои усилия по созданию информационной основы для возможного нападения на страны Балтии.

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