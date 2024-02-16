Церемония подписания состоялась во время встречи Зеленского и Шольца.

В Берлине подписано соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Федеративной Республикой Германия.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. В частности, церемония подписания состоялась при участии президента Украины Владимира Зеленского и федерального канцлера Германии Олафа Шольца

"Подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Федеративной Республикой Германия", - отметил Никифоров. В то же время, текст соглашения будет обнародован позже.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 февраля, Владимир Зеленский прибыл в ведомство федерального канцлера Германии в Берлине, где начались его переговоры Олафом Шольцем. Лидеры планируют обсудить дальнейшую поддержку Украины в оборонной, политической и финансовой сферах.

Кроме того, Зеленский должен посетить Париж, где в президентском Елисейском дворце совместно с главой Франции Эммануэлем Макроном Макроном планируется подписание аналогичного соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности.

Первой страной, с которой Украина подписала соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, стала Великобритания. Это произошло 12 января в Киеве. Как сказано в этом соглашении, если в будущем произойдет российское нападение, Великобритания будет обеспечивать Украину неотложной и срочной помощью с целью отражения агрессии как на суше, так и в море и воздушном пространстве. Кроме того, речь идет о предоставлении Украине современных видов вооружения.

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