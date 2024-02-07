Жильцы признались, что у них всегда наготове тревожные чемоданчики.

Жители многоэтажного дома в Голосеевском районе, поврежденному в результате вражеской атаки утром 7 февраля, рассказали о том, как пережили ракетный удар.

В комментарии каналу "Киев 24" очевидцы поделились, что происходило в первые минуты после того, как российская ракета попала в их дом. По словам одной из жительниц, работала ПВО, но удар произошел быстрее, чем сработали системы.

"Мы, конечно, все в крови. Мы побежать в ванную смывать все это, успокаивать ребенка и собирать вещи. Понятно, что все тревожные чемоданчики как стояли, так и стоят", - отметила женщина.

Другая очевидица рассказала, что в поврежденном доме остался ее сын. Окна в квартире выбило взрывной волной. Мужчина ждет, что пожар в доме ликвидируют.

"Молимся каждый день, но не помогает... Оружие нам пусть дают", - жалуется женщина.

Ракетная атака на Киев: что известно

Утром среды, 7 февраля, российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами. Под ударом оказались несколько украинских городов, в частности Киев.

Столичные паблики сообщают о звуках взрывов в Киеве и области. По словам очевидцев, в столице была слышна серия взрывов.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в результате атаки на столицу обломками ракеты повреждены две высоковольтных линии. Часть потребителей на левом берегу осталась без электроэнергии.

В Голосеевском районе столицы в результате вражеской атаки пылает многоэтажка, а также машины и помещения СТО.

Также, по словам мэра, повреждена магистраль теплоснабжения на левом берегу столицы. Специалисты выясняют масштабы и безотлагательно начнут ремонтные работы.

Предварительно, от вражеской атаки в Киеве сейчас шестеро пострадавших. Трое в Днепровском районе, двоих из них госпитализировали. И троих доставили в больницу из Голосеевского района.

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