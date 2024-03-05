По его словам, результат этих процессов виден на поле боя.

В Белом доме заявили, что Путин имеет несомненную практическую выгоду от того, что Конгресс США медлит с принятием помощи для Украины.

"Дисфункция нашей системы на Капитолийском холме бесспорно дает ему (Путину - УНИАН) возможность размещать собственные военные позиции с большим преимуществом", - сказал советник Белого дома Джон Кирби, цитирует "Укринформ"

Чиновник также отметил, что Кремль "несомненно использует" неспособность американского Конгресса продвинуться с помощью Украине. После захвата Авдеевки россияне не останавливаются и пытаются продвинуться вглубь украинских позиций.

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По словам Кирби, украинским защитникам все труднее удерживать рубежи без поддержки Соединенных Штатов, на которую они рассчитывали. В этом контексте представитель Белого дома в очередной раз выступил с призывом к Конгрессу принять пакет помощи.

Помощь от США - последние новости

Ранее УНИАН писал, что Сенат США принял законопроект с 60 млрд долларов помощи Украине, но Джонсон не вынес его на голосование в Палате представителей. Спикеры парламентов 23 стран и глава Европарламента Роберта Метсола обратились к спикеру Палаты представителей Джонсону с призывом вынести документ на рассмотрение.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что вопрос оказания помощи Украине будут рассматривать после того, как будет продолжено финансирование американского правительства.

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