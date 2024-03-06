Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) уничтожили артбатарею врага под Авдеевкой Донецкой области.
"Во время ночного облета на окраинах города было зафиксировано размещение четырех вражеских гаубиц Д-30 и еще двух - Д-20. Утром ствольная артиллерийская батарея оккупантов была пикетирована и успешно уничтожена стаей ударных дронов FPV", - говорится в подписи к опубликованному видео.
Отмечается, что успешную работу провели бойцы роты "Крылья" и экипажа FPV "Over head".
Потери России в Украине - данные ВСУ
Напомним, общие боевые потери России в Украине с начала широкомасштабного вторжения предварительно составляют 420 270 человек личного состава. За последние сутки Силы обороны ликвидировали еще 1 250 противников.
Кроме того, РФ потеряла много техники всего за день - 21 танк, 40 боевых бронированных машин, 50 артиллерийских систем, одно средство противовоздушной обороны, одна реактивная система залпового огня, 58 дронов.