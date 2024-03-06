Успешную работу провели бойцы роты "Крылья" и экипажа FPV "Over head"..

Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) уничтожили артбатарею врага под Авдеевкой Донецкой области.

"Во время ночного облета на окраинах города было зафиксировано размещение четырех вражеских гаубиц Д-30 и еще двух - Д-20. Утром ствольная артиллерийская батарея оккупантов была пикетирована и успешно уничтожена стаей ударных дронов FPV", - говорится в подписи к опубликованному видео.

Отмечается, что успешную работу провели бойцы роты "Крылья" и экипажа FPV "Over head".

Потери России в Украине - данные ВСУ

Напомним, общие боевые потери России в Украине с начала широкомасштабного вторжения предварительно составляют 420 270 человек личного состава. За последние сутки Силы обороны ликвидировали еще 1 250 противников.

Кроме того, РФ потеряла много техники всего за день - 21 танк, 40 боевых бронированных машин, 50 артиллерийских систем, одно средство противовоздушной обороны, одна реактивная система залпового огня, 58 дронов.

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