Оккупанты осознанно будут подставлять корабли на поражение, чтобы защитить мост.

Армия России будет сознательно подставлять корабли на поражение украинскими морскими дронами для защиты Крымского моста.

Об этом сказал военный аналитик Максим Мирошниченко в эфире телеканала "1+1". Он считает, что уничтожение российского патрульного корабля "Сергей Котов" - это приговор технологиям, которые россияне используют против украинских морских дронов. Корабли такого типа призваны вести борьбу с маломерными целями с моря.

"То, что россияне потеряли три из четырех кораблей - это как раз указывает на то, что их средства обороны не эффективны. Они это прекрасно понимают. Просто на данный момент они еще не прошли стадию принятия", - сказал Мирошниченко.

При этом аналитик отметил, что эти корабли не являются самоцелью для Украины.

"Для нас постепенно такое методичное выбивание российского флота освободит путь к Крымскому мосту. Потому что, по состоянию на сейчас, у нас нет каких-то эффективных средств его поражения с воздуха. Мы не можем высадить туда какой-то десант - или воздушный, или морской. Это все понятно. Он надежно прикрывается системами ПВО, с оповещением, и его ахиллесова точка - это именно удары с моря при помощи дронов", - подчеркнул Мирошниченко.

Он напомнил, что раньше именно морскими дронами удавалось на время выводить этот мост из строя.

"А теперь, представьте, если атаки дронов будут, скажем, раз в неделю по нему, или, например, ежедневно. И соответственно им нужно ликвидировать это направление с моря. И достичь только заграждениями от дронов - это будет неэффективно, потому что их все равно нужно открывать-закрывать, чтобы осуществлялось судоходство под этим мостом", - сказал аналитик.

По его словам, украинские дроны невидимы для врага и могут в той акватории осуществлять патрулирование и ждать момента открытия боновых заграждений.

В связи с этим, россиянам нужны корабли типа "Сергея Котова" для противодействия. Мирошниченко считает, что пока у врага будет возможность держать такие корабли в гаванях у моста, он будет это делать.

"Даже если их будут поражать. Потому что за ними стоит гораздо более важная цель - это Крымский мост", - сказал аналитик.

Вчера Украина уничтожила корабль "Сергей Котов" - новые данные

Согласно уточненной информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, по меньшей мере 27 членов экипажа, уничтоженного вблизи Керченского пролива российского корабля "Сергей Котов", получили ранения различной степени тяжести. Стоимость этого корабля составляет более 60 млн долларов.

Ранее сообщалось, что потери от потопления этого корабля составляли 7 безвозвратных и 6 санитарных. Еще 52-х членов экипажа, которые находились на корабле, врагу, вероятно, удалось эвакуировать.

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