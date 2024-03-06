Источник отметил, что атака на одно из крупнейших промышленных предприятий РФ была спецоперацией разведки.

Украинский беспилотник второй раз за утро ударил по горно-обогатительному комбинату в Курской области России.

Как сообщает источник УНИАН в Главном управлении разведки, атака на Михайловский горно-обогатительный комбинат в Курской области - это спецоперация воинов-разведчиков.

"Продолжаются мероприятия по обезвреживанию объектов, задействованных в обеспечении оккупационного корпуса государства агрессора", - сообщил источник.

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Отметим, что горно-обогатительный комбинат имени Варичева - одно из крупнейших в России и СНГ предприятий по добыче и обогащению железной руды.

Атака на комбинат под Курском

Как сообщал УНИАН, утром 6 марта дроны атаковали несколько объектов в России. После массированной атаки российские паблики сообщили, что еще один дрон повторно атаковал Михайловский горно-обогатительный комбинат в Курской области.

Информацию подтвердил губернатор Роман Старовойт. По его словам, пострадавших нет. Комбинат подвергся первой атаке утром. В результате вспыхнул резервуар с топливом.

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