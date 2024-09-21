США отправят Украине управляемые бомбы, которые смогут использовать самолеты F-16.

Американская крылатая авиационная бомба AGM-154 JSOW (Joint Standoff Weapon), которую может получить Киев, имеет не только преимущества, но и недостатки. Причем последние являются весьма существенными, учитывая характер российско-украинской войны. Об этом сообщает Defense Express.

Дело в том, что AGM-154 имеет дальность до 130 км. Это не очень много: для сравнения, у авиационной ракеты Storm Shadow дальность может превышать 550 км.

Еще более важным является то, что такой дальности для AGM-154 можно достичь лишь при высотном полете самолета-носителя. А он для украинских машин опасен из-за российских ЗРК и истребителей с дальнобойными ракетами класса "воздух-воздух".

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Если же сбрасывать бомбу с малой высоты, то ее дальность снижается до 22 км. Так что украинские самолеты с AGM-154 смогут уничтожать относительно ограниченный спектр целей.

При этом само оружие довольно дорогое - по данным из открытых источников цена одной JSOW может составлять около $500 тыс.

С другой стороны, возможно, что по сравнению с некоторыми планируемыми авиабомбами, AGM-154 имеет лучшую устойчивость к системам РЭБ.

Еще одна причина может быть связана с тем, что версия AGM-154A имеет кассетную боевую часть, которая несет 145 суббоеприпасов BLU-97/B. Такое оружие может быть очень полезным для Украины, ведь позволит нанести максимальный ущерб российской стороне.

В конце концов есть еще один вариант, который может объяснить передачу Украине AGM-154. Дело в том, что ранее американцы разработали версию JSOW-ER, к которой добавили малогабаритный реактивный двигатель, тем самым увеличив дальность этого оружия.

И хотя этот проект так и не был реализован, он все еще остается "на столе" у американцев.

Передача Украине нового оружия

Недавно стало известно, что США рассматривают возможность отправки Киеву авиабомб Joint Standoff Weapon для F-16 в рамках готовящегося пакета военной помощи на сумму 375 млн долларов.

Напомним также, что ранее сообщалось о возможной передаче Украине другой известной американской авиационной системы вооружений, а именно - крылатой ракеты JASSM.

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