Россияне так сбивали беспилотники, что обломки падали прямо на машины и жилые дома.

В ночь на 20 июля дроны атаковали Москву и Подмосковье, в результате чего там произошли пожары.

Минобороны РФ отчиталось о сбитии 16 беспилотников. После падения обломков загорелись автомобили, повреждена жилая многоэтажка, сообщил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Из-за падения обломков одного из сбитых дронов в Зеленограде, что под Москвой, загорелись автомобили.

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Кроме того, из-за налета дронов во всех аэропортах Москвы - Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском - остановили прием и отправку самолетов.

Взрывы ночью также были слышны в Туле.

Удары дронов по Москве

17 июля беспилотники уже атаковали Москву и ряд других городов России. Тогда дроны долетели даже до Санкт-Петербурга, но громче всего было в Воронеже.

Тогда в РФ сообщали, что противовоздушная оборона за ночь якобы сбила 122 украинских беспилотника, которые атаковали Москву и ряд других областей. В результате налета были погибшие и раненые.

Хотя в РФ отчитались, что больше половины беспилотников было сбито над областями, граничащими с Украиной, три из них долетели и до Москвы.

А 8 марта дроны Главного управления разведки Минобороны атаковали нефтеперерабатывающий комплекс в Ленинградской области РФ.

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