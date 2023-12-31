В столице продолжается поисково-спасательная операция.

Число жертв мощного ракетного удара по Киеву, который россияне совершили 29 декабря, возросло.

Спасатели нашли еще двух погибших, сообщила Киевская городская военная администрация в своем Telegram-канале в воскресенье, 31 декабря. "Еще двое погибших. Итого уже - 19! Спасатели продолжают выявлять жертв российского ракетного удара", - отметили в КГВА.

Столичные власти добавили, что поисково-спасательная операция продолжается круглосуточно.

Видео дня

Массированный ракетный удар России 29 декабря - какие последствия в Киеве

Противники 29 декабря запустили по Украине десятки дронов-убийц, а потом пустили в ход более 100 ракет разных типов. Украинская противовоздушная оборона активно противодействовала вражеским воздушным целям, однако в ряде городов, в том числе в Киеве, есть "прилеты".

В столице Украины, в частности, было повреждено здание одной из станций метро, а также складское помещение в Шевченковском районе. Под завалами складского помещения оказались люди. 30 декабря местные власти сообщали, что из-под завалов достали много погибших.