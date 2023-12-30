Тела еще четырех погибших достали из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе.

Число погибших в результате атаки на столицу 29 декабря выросла до 13 человек.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, тела еще четырех погибших достали из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе.

Кроме этого, по его словам, 32 человека пострадали. Сейчас 17 из них находятся в стационарах медучреждений столицы.

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Детали вражеской атаки 29 декабря

Как ранее сообщал УНИАН, 29 декабря Россия запустила по Украине более сотни ракет и десятки ударных БПЛА.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что мишени уже для России привычны: более 100 частных домов разрушены или повреждены, 45 многоэтажек, школы, две церкви, больницы, роддом, много торговых и складских помещений.

По мнению экспертов, РФ не способна регулярно наносить такие массированных атак. К этому обстрелу оккупанты готовились несколько месяцев. Они собирали боеприпасы долгое время, чтобы создать более разнообразный ударный комплекс.

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