Сейчас герой ролика Владимир воюет, а до февраля прошлого года 15 лет играл в театре и кино. Он признался, что не ожидал такого резонанса после обнародования этого видео.

"Пришло время возвращать свое" - с такой подписью 27 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обнародовал в соцсетях ролик с молитвой за освобождение Украины.

Отмечается, что видео должно информационно поддержать Вооруженные силы. Журналисты "Сніданку з 1+1" поговорили с бойцом батальона "Свобода" Владимиром Ращуком, который произносит слова молитвы.

"На самом деле я не совсем участвовал в этом, потому что мы занимались подготовкой батальона. Меня набрали, сказали, что есть такая идея. А поскольку наш батальон каждое утро на построении читает молитву националиста, то задача была следующей: чтобы после этого промо люди встали и захотели еще с большим желанием уничтожать оккупанта, уничтожать террориста", - говорит Ращук.

По его словам, авторы приняли эту молитву и пригласили его от Генштаба, чтобы он принял участие в съемке. Он признался, что не ожидал такого резонанса после обнародования этого видео.

Владимир говорит, что для него это была большая честь и возможность хотя бы на немного вернуться к актерской профессии.

"Но, прежде всего, сейчас моя ДНК немного изменилась, и она все же ближе к воину", - говорит боец.

Залужный новым видео намекнул на начало контрнаступления ВСУ

27 мая главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный опубликовал мощный ролик с намеком на начало контрнаступления. На кадрах украинские воины готовятся к битве, произнося боевую молитву. "Пришло время возвращать свое", - подписал видео главком.

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