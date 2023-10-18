Нардеп Вениславский высказался о том, будут ли сейчас набирать в ряды ВСУ больше людей.

Сейчас нет необходимости усиливать мобилизационные мероприятия в Украине, заявил представитель президента в Верховной Раде, член комитета парламента по вопросам безопасности и обороны Федор Вениславский в интервью BBC.

"Сегодня никаких оснований для того, чтобы сказать о необходимости расширения, ускорения или увеличения количества мобилизационных мер, нет", - отметил нардеп.

По его словам, на данный момент в рамках уже объявленной в стране мобилизации территориальные центры комплектации обеспечивают восполнение потерь украинской армии на поле боев. Кроме того, в Украине формируются и новые резервы.

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"Но оснований на сегодняшний день говорить, что необходимо резко увеличить количество мобилизованных, нет", - добавил Вениславский.

Наказание для уклонистов - что сообщалось

Как писал УНИАН, также Вениславский признался, что передумал относительно того, стоит ли наказывать украинцев-уклонистов, которые нелегально выехали из Украины во время войны.

"Я был искренне убежден, что это возможно. Потом, когда началась дискуссия, понял, что таким образом мы можем не только не стимулировать возвращение - мы можем отрезать желание вообще возвращаться в Украину", - сказал он.

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