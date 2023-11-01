Кто-то от его имени посылает личные сообщения определенным известным людям с просьбами и предложениями дискредитирующего и провокационного характера.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, генерал Валерий Залужный сообщил о создании фейкового аккаунта от его имени. Об этом он заявил в Telegram.

"Вынужден обратить ваше внимание на информационную гигиену. Получил информацию, что кто-то, используя мое имя, присылает личные сообщения определенным известным людям с просьбами и предложениями дискредитирующего и провокационного характера", - отметил Залужный.

Он призвал любого, кто получит что-то подобное, не доверять содержанию сообщения.

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"Подчеркиваю: аккаунт @Zaluzhniy_ua в Telegram мне не принадлежит, как и любые другие учетные записи под именем "Валерий Залужный" и тому подобное. Все они - фейковые. Единственный канал, где я информирую общество о работе на своей должности - главнокомандующий ВСУ (верифицирован)", - заявил главнокомандующий ВСУ.

Россия готовит информационные атаки против Украины

Как сообщал УНИАН, ранее спецслужбы России подготовили информационную атаку против министра обороны Украины Рустема Умерова.

Украинская разведка информировала, что российские спецслужбы создали и разослали подконтрольным пропагандистам и так называемым "технологам" новую методичку нарративов для подрыва доверия к Украине среди партнеров на Западе.

Основные фейки из кремлевской методички: "Коррумпированная Украина продает оружие террористам "ХАМАС"; "Украина использует "зерновой коридор" для незаконной торговли оружием"; "Рустем Умеров использует собственные связи в арабском мире для незаконной торговли оружием" и "Открытие Ливаном рынка для украинской с/х продукции используется для незаконной торговли оружием".

ГУР предостерегло журналистов, представителей украинских и зарубежных медиа, граждан Украины от распространения вымышленной российскими спецслужбами вредной лжи.

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