Украинский защитник отметил, что если военнообязанные не заменят защитников, которые сейчас на фронте, то вся Украина может оказаться в оккупации.

Украинским защитникам на передовой необходим отдых. В связи с этим Украине нужна мобилизация, чтобы хотя бы на время сменить бойцов.

"Вот он вышел из позиции, устал. Я его отправлю на 3-5 дней домой, это будет проще. А от того, что у меня нет, кем поменять ребят на позиции, мне приходится очень редко отпускать в отпуска, менять. Там митинги - демобилизация. А кто придет и заменит этих ребят?" – заявил командир стрелкового батальона 59-й бригады Максима "Кондора" в интервью "Слідство Інфо".

При этом он возмущен тем, что об усталости от войны зачастую говорят те, кто ничего не сделал, чтобы помочь нашим военным, которые отдают свое здоровье и жизнь.

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"Мы здесь не устали, а гражданские устали. Больше всего устают от войны те, кто для этой войны ничего не сделали. Но если мы будем делить на тех, кто устал и не устал, кто делает и кто не делает, то мы так эту войну будем очень долго воевать", - отметил военный.

По его словам, если военнообязанные не заменят защитников, которые сейчас на фронте, то вся Украина может оказаться в оккупации и тогда украинцев погонят с автоматами в руках под российским флагом на другую территорию.

"Даже если мы деоккупируем территорию, то через 50-100 лет они снова на нас полезут. Если мои дети и внуки не будут воевать с Россией, для меня это будет классный результат, ну правнуки уж пусть простят. Это Россия - она всегда воевала и будет воевать", - подытожил командир.

Мобилизация в Украине - последние новости

19 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что военные предложили мобилизовать еще 450-500 тысяч украинцев.

Военный эксперт Александр Коваленко отмечал, что такое количество людей в нашей стране могут мобилизовать в течение года

В свою очередь ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий заявил, что мобилизация не сработает, если украинцы не поймут, что это нужно не армии, а самому тыловому обществу.

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