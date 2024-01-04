По его словам, мы не можем воевать меньшим количеством бойцов, чем у нашего врага.

Мобилизация не сработает, если украинцы не поймут, что это нужно не армии, а самому тыловому обществу. При этом 500 000 мобилизованных являются лишь минимальным показателем.

"Чтобы об этом судить, не обязательно быть работником Генштаба, достаточно в прессе поинтересоваться, сколько мобилизуют наши враги... мы не можем воевать меньшим количеством бойцов, чем у нашего врага. По-хорошему, нам надо было бы создать над ним численное преимущество, ведь пока одним из ключевых преимуществ россиян является именно их численность на фронте", - заявил в эфире Суспильного радио сказал ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

По словам эксперта, сейчас мы с россиянами на одном уровне по технологиям, а потому для успехов на фронте нужно уравнять и количество военнослужащих.

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"В сказочном мире это можно было бы компенсировать за счет огромного технологического преимущества. Если бы у нас была такая разница с россиянами, как у американской армии с "Талибаном", тогда можно было бы выставлять одного нашего бойца против 20 их. Но ни для кого не секрет, что мы с россиянами по технологиям на одном уровне. У нас оружие одного поколения, абсолютно одни и те же технологические решения. Из этого вытекает, что и бойцов должно быть, как минимум, столько же", — пояснил Дикий.

Также он отмечает, что хотя мобилизация 500 тыс. человек в течение года облегчит работу мобилизационной системы, такое количество надо набрать за три-четыре месяца.

"Человек с повесткой — это не солдат на фронте, между этими двумя состояниями есть промежуточные звенья, которые не обойдешь. Мобилизационной системе набрать за три-четыре месяца 500 000, и набрать то же количество за год — это очень разная нагрузка. Конечно, набирать по 40-50 тысяч в месяц — это спокойно, но, как по мне, в таком случае мы точно не создаем превосходство над врагом. В таком случае я не вижу запаса, чтобы наконец демобилизовать тех, кто отвоевал уже два года. Полмиллиона, растянутые в год, — это число для поддержания боеспособности на нынешнем уровне", - добавил эксперт.

По мнению Дикого, после набора 500 тысяч человек в армию за 3-4 месяца можно будет перейти к мобилизации по 40-50 тысяч ежемесячно.

Мобилизация в Украине

19 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что военные предложили мобилизовать еще 450-500 тысяч украинцев.

Военный эксперт Александр Коваленко отмечал, что такое количество людей в нашей стране могут мобилизовать в течение года

По словам офицера управления 12 бригады "Азов" НГУ Дмитрия "Дипломата", все воевать не будут, но нужен общественный договор для мобилизации новой военной силы и последующей ротации военных, защищающих страну с февраля 2022 года.

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