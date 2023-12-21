Благодаря мобилизации десятки тысяч защитников Украины смогут отдохнуть, отметил эксперт.

Мобилизация в Украине сегодня еще до 500 тысяч граждан, в лучшем случае, может занять год. Процесс должен проходить качественно - ради победы.

Каждый мобилизованный украинец должен пройти базовую подготовку, в идеале она занимает не менее чем три месяца, говорится в статье военно-политического обозревателя Александра Коваленко для издания Obozrevatel. Эксперт отметил, что после подготовки нужно провести боевое слаживание, во время которого условия должны быть максимально приближены к боевым. "И в идеале такие мероприятия должны занимать до месяца", - подчеркнул аналитик.

Коваленко добавил, что это необходимо из-за того, что мобилизованный, который прошел физическую подготовку, психологически не всегда готов к условиям войны. "…30%, а то и больше потерь, подразделение несет в первую неделю попадания на позицию. Тщательное боевое слаживание позволяет уменьшить этот показатель вдвое и более", - объяснил эксперт.

Видео дня

По его словам, когда идет речь о мобилизации, то это не всегда подразумевает под собой необходимость компенсировать потери. Благодаря мобилизации также может появиться возможность дать отдохнуть десяткам тысяч воинам - то есть провести ротацию.

"…Мобилизация 450-500 тыс. - это не одномоментное явление. Такой процесс может растянуться в лучшем случае на год - при закрытии потребности в 40-50 тыс. в месяц... Таким образом, если мобилизация начнется завтра, то только через четыре месяца первые 40 или 50 тысяч человек смогут заменить в зоне боевых действий тех, кто там уже более полугода, год, а кто-то и намного дольше", - написал автор.

Мобилизация 2023 в Украине - сегодня это стоит знать

В конце ноября секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко говорил, что в нашей стране после смены военкомов пошел провал мобилизационных мероприятий.

Позже главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сказал, что уволенные областные военкомы "были профессионалы, они знали, как это делать, а их нет". Он добавил, что мобилизационные мероприятия должны вернуться в то русло, в котором проходили ранее.

19 декабря президент Владимир Зеленский во время итоговой пресс-конференции заявил, что военные предложили мобилизовать еще 450-500 тысяч украинцев.

Вот со скольки лет мобилизация в Украине - с 18. Предельный возраст - 60 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: