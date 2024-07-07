По словам украинского режиссера, во время мобилизации правила должны быть одинаковыми для всех.

Украинский режиссер и боец ВСУ Олег Сенцов считает, что человека не может заставить воевать, ведь для этого нужно быть мотивированным.

"Человека нельзя заставить воевать. Его можно поймать на улице, запихнуть в бус, забрать документы и телефоны, доставить в учебный центр, держать там чуть ли не под охраной, привезти в бригаду, а он скажет: "Я не хочу воевать, я не буду". Зачем такой боец нужен? Надо мотивировать людей, предоставлять им возможности и прозрачные, четкие, одинаковые правила игры для всех. Чтобы люди видели, что это справедливо: я иду на два-три года воевать, потому что воюют все", - отметил он в интервью "Укринформ"

По его словам, такие же действия надо проводить и с теми, кто выехал за пределы страны, ведь не все покинули страну из-за страха.

Видео дня

"Но сейчас они думают: я приеду и меня "законопатят в эту армию, и что я буду там делать?". Одно дело - это "Наши Котики" в Фейсбуке, а другое - реальная армия. Мы живем в вымышленном мире. Поэтому надо с этими иллюзиями прощаться и говорить об этом откровенно", - подчеркнул Сенцов.

Боец отметил, что украинская армия в чем-то является современной, а в чем-то устаревшей, ведь до сих пор все документы требуют бумажного вида.

"Поэтому хорошо, что есть сейчас инициатива министерства обороны, что они делают электронный учет. ТЦК показали свою неэффективность, они даже не могли обновить данные. Сделали "Резерв+", и сотни тысяч людей обновились за месяц. Это показало, что электронная система работает намного лучше", - объяснил режиссер.

По мнению Сенцова, рекрутинг в армию должен быть прямым, то есть бригада дает свою рекламу, как это делает, к примеру, Третья штурмовая и другие.

"Приглашают к себе людей на такие-то должности, человек проходит собеседование, с ним подписывается контракт, его забирают в свой учебный центр, маленький, а не большой, как в Яворове или на других полигонах, это опасно. Сотни маленьких центров распылены, каждый сам себе тренирует бойцов, видит, с кем будет воевать, видит своего командира, - он уже в этой семье", - отметил военный.

Олег Сенцов - последние новости

Ранее кинорежиссер Олег Сенцов заявил, что демобилизация военных, которые воюют с начала полномасштабного вторжения, является необходимостью, а не прихотью.

"Это необходимость. Это очень тяжело. Это трудно физически и это трудно психологически. Я на себе это чувствую, и чувствую по другим людям. Особенно тех, которые работают на "передке". А я работаю с людьми, которые на передке, в штурмовой пехоте. Это одна из самых сложных работ на войне. На войне все работы важны, но есть сложные и очень сложные", - объяснил он.

Также украинский режиссер рассказал о создании своего нового фильма "Реал". В нем будет рассказываться о военных, которые зажаты в окопе и пытаются организовать эвакуацию группы раненых собратьев на передовой позиции.

"Я уже собирался все удалить, когда нашел это, и понял, что у меня остался очень интересный отпечаток той битвы и войны, какой она есть на самом деле - уродливой, непонятной, искривленной и бессмысленной", - сказал Сенцов.

Вас также могут заинтересовать новости: