Он отметил, что деньги нужно вкладывать в оборону и производство, а не делать новый асфальт или стадионы.

Украине нужно готовиться к 10-летней войне. Такое мнение высказал режиссер и военнослужащий ВСУ Олег Сенцов в интервью Радіо Свобода.

"Нужно перестать прятать голову в песок. Сначала были разговоры про две недели, про два месяца, потом про два года. Нужно готовиться к войне на 10 лет. Если мы будем готовы к войне на 10 лет, а она закончится раньше, значит, мы победили и сделали все правильно", – отметил он.

По мнению Сенцова, Украина должна понять, что война против РФ сложная, серьезная, она надолго, поэтому всем нужно готовиться. "Все мужчины будут служить, нужно делать демобилизацию, ротации, чтоб переводить на военные рельсы страну и вкладывать деньги в оборону и производство, а не делать новый асфальт или стадионы", – высказал мнение режиссер.

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Он предупредил, что если украинцы будут жить сегодняшним днем, то это ничем хорошим не закончится для нас.

Сенцов на войне

В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину Сенцов вступил в территориальную оборону Киева, потом воевал в Луганской и Донецкой областях.

Украинский режиссер рассказывал, что воюет, чтобы "вернуть в Крым украинский флаг". На фронте Сенцов уже трижды получал ранение, в том числе и контузию.

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