Известно, что недавно вышел международный трейлер фильма украинского режиссера.

Украинский режиссер Олег Сенцов снял новый фильм, в котором будет показана вся реальность войны. В нем будет рассказываться о солдатах, которые зажаты в окопе и пытаются организовать эвакуацию группы раненых собратьев на передовой позиции, пишет The Guardian.

Режиссер, который сейчас воюет в ВСУ, нашел эти 90 минут кадров через полгода после боя. Он пересматривал старые файлы на своей камере GoPro и понял, что она была включена в тот день.

"Я уже собирался все удалить, когда нашел это, и понял, что у меня остался очень интересный отпечаток той битвы и войны, какой она есть на самом деле - уродливой, непонятной, искаженной и бессмысленной", - отметил он в интервью Guardian.

По словам военного, отснятый материал сложно назвать фильмом в традиционном понимании.

"Фильм должен быть продуман, спланирован, смонтирован. Это больше похоже на документ войны, который был снят случайно", - подчеркнул Сенцов.

Отмечается, что кадры фильма "Реал", премьера которого состоится в конце этого месяца на кинофестивале в Карловых Варах (Чехия), были сняты почти год назад.

"В фильме часто слышен свист, жужжание и звон пуль и минометных снарядов, пролетающих над головой. Часто слышен голос Сенцова, но зритель никогда не видит его лица. Часто изображение представляет собой крупный план небольшого участка окопа, достаточно близкий, чтобы разглядеть пряди травы, запакованные в грязь", - говорится в материале.

Когда Сенцов пытается организовать эвакуацию раненых солдат, которые застряли на позиции примерно в миле от него, это "постепенно завораживает зрителя". Фильм был назван в честь позиции, на которой застряли раненые, ведь все позиции в бою названы в честь футбольных команд. Позиция Сенцова - "Марсель", а соседняя называется "Челси".

"Позиции всегда имеют или названия, или номера. Люди легче запоминают названия, это лучше, чем пытаться дать координаты расположения", - подчеркнул режиссер.

В The Guardian пишут, что в течение 90 минут видео, за несколькими короткими исключениями, все остаются спокойными, даже понимая, что ситуация приближается к катастрофе.

"Люди, которые больше всего нервничают, обычно не оказываются на передовой. Люди понимают, что если они остаются более-менее спокойными, то имеют больше шансов выжить, а если начинают истерику, то теряют всех. Спокойствие необходимо для выживания", - отметил Сенцов.

Он считает, что война с Россией может затянуться на долгие годы.

"В начале я говорил, что мой самый оптимистичный прогноз - два-три года. Тогда меня критиковали, потому что это выглядело как суперпессимизм. Если бы меня спросили сейчас, я бы сказал 10 лет. Это нормальный прогноз, после которого можно говорить о какой-то победе", - сказал воин.

Арест Олега Сенцова - что известно

Олег Сенцов родился в Крыму, однако был арестован российскими властями и обвинен в подготовке терактов после того, как РФ аннексировала полуостров в 2014 году. Режиссера приговорили к 20 годам лишения свободы в 2015 году после судебного процесса.

Однако его удалось освободить благодаря обмену пленными в 2019 году. После начала полномасштабного вторжения Сенцов приостановил съемки фильмов и сейчас является лейтенантом ВСУ.

В издании напомнили, что Сенцов не возвращался в родной Крым с тех пор, как его арестовали в 2014 году, однако он уверен, что однажды все же сможет вернуться на украинский полуостров.

"Война началась там, там она и закончится", - подчеркнул он.

Также для The Guardian он рассказал, что не планирует снимать больше фильмов о войне, ведь его сфера - это игровое кино, а не документальное.

"Я не участвую в этой войне как режиссер. Но после войны мой опыт и воспоминания обязательно станут основой для новых фильмов", - заверил Сенцов.

Последние премьеры украинского кино

Как писал УНИАН, 7 ноября 2024 года в широкий прокат выйдет украинский художественный фильм "Буча". В нем рассказывается история гражданина Казахстана, который получил убежище в Украине в 2019 году и смог спасти более 200 украинцев с оккупированных территорий.

Также стало известно, когда в Украине выйдет прокат фильм ужасов "Конотопская ведьма". Известно, что фильм был создан "самым кассовым" творческим тандемом продюсера Ирины Костюк и сценариста Ярослава Войцешека, которые работали вместе над кинохитом "Мавка. Лесная песня".

Вас также могут заинтересовать новости: