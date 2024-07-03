Кинорежиссер уже более двух лет на фронте, и видит потребность в демобилизации.

Демобилизация бойцов, которые воюют с начала российского вторжения, является необходимостью, а не просто прихотью. Однако право на увольнение не будет означать, что из армии сбегут все. Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил кинорежиссер Олег Сенцов, который сейчас служит в ВСУ.

"Это необходимость. Это очень тяжело. Это трудно физически и это трудно психологически. Я на себе это чувствую, и чувствую по другим людям. Особенно тем, которые работают на "передке". А я работаю с людьми, которые на передке, в штурмовой пехоте. Это одна из самых сложных работ на войне. На войне все работы важны, но есть сложные и очень сложные", - говорит он.

По мнению Сенцова, Украине нужен четкий план по демобилизации военных, которые давно служат. По его убеждению, право на демобилизацию после трех лет службы является наиболее справедливым вариантом.

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"Наша власть почему-то думает, что все побегут из армии. Нет! Уйдут те, кто действительно хочет отдохнуть. Я много знаю людей, которые демобилизовались по определенной причине. Говорят, что хотят отдохнуть, потом выбрать, возможно, другую бригаду или ту же бригаду, и через полгода-год пойти снова воевать", - рассказывает Сенцов.

Также военный отмечает, что неопределенные сроки службы в армии останавливают "новых людей", которые могли бы стать в ряды ВСУ.

"Люди не могут идти в никуда. ... Люди должны знать, что они останавливают свою жизнь на два-три года, идут в армию, отслужат, сделают свое, и потом будут жить спокойно дальше. Или останутся [в армии], если хотят, или вернутся через определенный срок", - убежден он.

Демобилизация военных: последние новости

Как писал УНИАН, демобилизация военных, которые воюют с самого начала полномасштабного российского вторжения в Украину зависит от эффективности мобилизационных процедур. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Однако сами военные признают, что сейчас демобилизация тех, кто служит, невозможна. Заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин призвал чиновников и политиков прекратить врать и радовать семьи военных напрасными надеждами.

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