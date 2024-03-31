Многие военные уже 2 года воюют на передовой без ротации.

Людей на фронте всегда не хватает, и проведение новой мобилизации в Украине является чрезвычайно важным вопросом. Об этом сказал офицер Вооруженных сил и военный бригады имени Ивана Богуна Тарас Березовец.

В эфире "24 канала" он отметил, что мобилизация прежде всего нужна для того, чтобы провести замену и пополнение тех бригад, которые защищают Украину на фронте уже два года. По его словам, это чрезвычайно актуальный вопрос.

Березовец подчеркнул, что многие военные с начала полномасштабной войны РФ против Украины были на ротации или на отпуске небольшое время. Но есть и те, кто не был на ротации вообще.

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Он отметил, что постоянно воевать не может даже физически здоровый человек. В этой связи замена боевых подразделений является приоритетной задачей.

Мобилизация в Украине: последние новости

В Украине уже несколько месяцев ведется работа над новым законопроектом о мобилизации. Его цель, в частности, заключается в усовершенствовании процесса воинского учета, на котором должны находиться все военнообязанные граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет. Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский подчеркнул, что все будут находиться на воинском учете и будут, соответственно, или иметь право на отсрочку от призыва, или на бронирование.

Стоит отметить, что комитет ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки завершил рассмотрение 4269 поправок народных депутатов о мобилизации, но решение еще не принято. Об этом сообщила член этого комитета Ирина Фриз. В то же время народный депутат Роман Костенко не исключает, что парламент может начать рассматривать законопроект в сессионном зале во втором чтении в середине апреля.

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