Законопроект рассчитан на то, чтобы избежать возможностей для злоупотребления во время мобилизации.

Цель нового законопроекта о мобилизации - усовершенствование процесса воинского учета. Там должны находиться все военнообязанные граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет.

Как рассказал 24 Каналу член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, стоит обратить внимание на несколько других важных моментов нового законопроекта о мобилизации.

Сейчас полицейские и представители других составляющих сектора безопасности и обороны, которые не входят в состав ВСУ, находятся на специальных внутренних учетах. Украина отойдет от старой концепции, когда есть те граждане, которых снимают с воинского учета.

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"Сейчас все будут находиться на воинском учете и будут, соответственно, или иметь право на отсрочку от призыва, или на бронирование. Это концептуальная вещь для того, чтобы мы понимали на кого государство может рассчитывать в условиях такой масштабной войны", - подчеркнул Вениславский.

Нардеп отметил, что новый законопроект рассчитан на то, чтобы избежать возможностей для злоупотребления во время мобилизации при определенных правовых основаниях для освобождения от военной службы.

Он будет регулировать незаконное пересечение границы, поскольку многие лица с инвалидностью злоупотребляют законодательством. Например, если человек с инвалидностью выезжает за пределы Украины, то с ним может быть человек, который его сопровождает. То же касается и образовательной составляющей. Например, когда люди, которые закончили военное высшее учебное заведение и имеют офицерские звания, поступали на второе - третье высшее образование.

"Эти все возможности для злоупотреблений, для ухода от мобилизации пытаемся прекратить", - сказал нардеп.

Сейчас Комитет Верховной Рады завершил рассматривать все правки. На следующей неделе есть все шансы завершить законопроект на уровне комитета и предоставить его обществу для широкого ознакомления.

Законопроект о мобилизации - самые абсурдные правки и ключевые моменты

Вениславский рассказал, что некоторые нардепы регистрировали законодательные предложения на несколько десятков страниц. Он убежден, что таким образом пытались затянуть процесс.

Некоторые предложения наоборот расширяют возможности для ухода от мобилизации. В частности, расширить перечень категорий, имеющих право на отсрочку и бронирование. Например, предлагали предоставить право на отсрочку для всех депутатов районных и городских советов. Эти предложения не согласовали.

В законопроекте о мобилизации не рассматривалось так называемое "финансовое бронирование", которое зависит от уровня заработной платы. Однако законодатели пытались перевести максимальное количество лиц, имеющих право на отсрочку от призыва по мобилизации, в категорию забронированных. Нардеп отметил, что за судьями сохранят право на отсрочку, как и за работниками силовых структур.

Также в законопроекте о мобилизации вводят понятие "рекрут" - человек, который в результате рекрутинговой кампании поступил на военную службу. Предусмотрены некоторые положения, которые позволят соответствующим военным подразделениям заключать контракты и проводить рекрутинговые кампании.

После принятия закона есть шанс сделать рекрутинг более привлекательным для украинцев. Чтобы каждый, учитывая собственные навыки и способности, мог выбрать определенную военную профессию, подразделение и максимально себя реализовать в рядах ВСУ или других составляющих сектора безопасности и обороны.

Мобилизация в Украине - главные новости

Как сообщал УНИАН, в январе 2024 года правительство продало в парламент доработанный законопроект о мобилизации, потому что предыдущая версия законопроекта была отозвана на доработку.

7 февраля Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении за правительственный законопроект о мобилизации. Проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета" (регистрационный номер 10449) поддержало 243 народных депутата (при необходимых минимум 226). Ко второму чтению к нему было внесено народными депутатами более 4 тысяч поправок

Ранее комитет Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки отклонил правки по бронированию военнообязанных, которые получают определенную зарплату и платят налоги. Также не поддержал предложение, что молодые люди от 18 лет могли бы быть мобилизованы.

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