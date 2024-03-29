Парламент скоро может начать рассматривать законопроект в сессионном зале во втором чтении, считает один из нардепов.

Продолжается мобилизация в Украине, и парламентский комитет нацбезопасности, обороны и разведки завершил рассмотрение поправок народных депутатов о мобилизации, но решение еще не принято.

Об этом сообщила народный депутат Украины, член этого комитета Ирина Фриз в Facebook. "Комитет нацбезопасности, обороны и разведки завершил рассмотрение 4269 поправок к законопроекту о мобилизации. На следующей неделе будут рассмотрены комитетские правки, и фактически законопроект ко второму чтению будет готов для обсуждения уже в сессионном зале Верховной Рады Украины", - написала она. Вчера она сообщала, что ключевой правкой, которую удалось исключить, стала норма об ограничении предоставления консульских услуг без предъявления военно-учетных документов.

Народный депутат Роман Костенко не исключает, что Верховная Рада может начать рассматривать законопроект в сессионном зале во втором чтении в середине апреля.

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Народный депутат Украины Федор Вениславский, который является членом этого комитета, сказал в комментарии "РБК-Украина", что среди вопросов, которые осталось доработать, - это, в частности, корректно выписать право на отсрочку от мобилизации в целом, а также - для лиц, осуществляющих уход за лицами с инвалидностью. Кроме того, оставили на конец вопрос стимулирования к призыву на военную службу и ограничения за неявку в ТЦК.

"Напомню, что в начальной версии речь шла об ограничении прав физического лица в выезде за пределы Украины, ограничении прав на управление транспортным средством, а также о наложении ареста на банковские счета и ценности, хранящиеся в банках", - отметил член комитета.

Он также рассказал, что сначала комитет склонялся к тому, чтобы оставить на рассмотрение Рады только пункт об ограничении права на управление транспортным средством. Но уже при рассмотрении самих поправок у нас фактически "отпали" едва ли не все перечисленные ограничения.

"Поэтому к этому вопросу мы должны вернуться дополнительно, чтобы определенные ограничения все-таки сохранить и полностью не поломать концепцию законопроекта", - говорит Вениславский.

Он допускает, что, вероятно, в комитете в дальнейшем будут обсуждать сохранение ограничения на право управлять транспортом за неявку в ТЦК. Вениславский отметил, что заседание комитета состоится ориентировочно в среду или четверг на следующей неделе.

В центре внимания мобилизация 2024 - новости, которые сегодня стоит прочитать

Как сообщал УНИАН, в январе 2024 года правительство продало в парламент доработанный законопроект о мобилизации, потому что предыдущая версия законопроекта была отозвана на доработку.

7 февраля Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении за правительственный законопроект о мобилизации. Проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины насчет отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета" (регистрационный номер 10449) поддержало 243 народных депутата (при необходимых минимум 226). Ко второму чтению к нему было внесено народными депутатами более 4 тысяч поправок

Ранее комитет Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки отклонил правки по бронированию военнообязанных, которые получают определенную зарплату и платят налоги. Также не поддержал предложение, что молодые люди от 18 лет могли бы быть мобилизованы.

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