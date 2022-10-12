Солдаты жалуются, что они выехали из Москвы за 11 дней до того, как сняли видео.

Мобилизованные россияне, которые сейчас находятся в городе Сватово Луганской области, жалуются на плохую подготовку перед отправкой в Украину.

Об этом пишет Sky News, ссылаясь на видео из российских телеграм-каналов.

По словам людей на видео, они – участники недавней мобилизации в России. Солдаты жалуются, что они выехали из Москвы за 11 дней до того, как сняли ролик.

Видео дня

За время подготовки перед отправкой на фронт им удалось сделать лишь один выстрел из огнестрельного оружия.

"Короче, парни, мы в Сватово находимся. Мы – мобилизованные, мы здесь вообще не обязаны находиться", – подчеркнул один из людей на видео.

В издании отметили, что на то, что на видео именно россияне, указывает ряд фактов. Во-первых, солдаты одеты в стандартную российскую камуфляжную форму "Цифровая флора".

Во-вторых, на видео можно заметить два вида оружия, которые являются вариациями автомата Калашникова, который используют российские войска.

Мобилизация в России

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, находящихся в запасе. В Министерстве обороны заявили, что собираются призвать около 300 тысяч человек.

Как сообщал УНИАН, в двух регионах Российской Федерации началась вторая волна мобилизации. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что они получили новое мобилизационное задание. Также росСМИ пишут, что первый вице-губернатор Курской области Алексей Смирнов 10 октября заявил о завершени первого этапа мобилизации в регионе.

В ГУР Миниобороны Украины ранее заявили, что мобилизованным в РФ не хватает военной формы, спальных мест и уборных.

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