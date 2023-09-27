Военные предупреждают, что три российских ракетоносителя снаряжены ракетами и готовы к выходу на боевое дежурство.

На Херсонском направлении украинские защитники продолжают уничтожать оккупантов вместе с техникой, продолжается контрбатарейная работа.

Как сообщает пресс-служба Сил обороны юга, оперативная обстановка в зоне ответственности этого подразделения ВСУ остается напряженной. В то же время украинские защитники продолжают выполнение огневых задач. В частности, за минувшие сутки получено подтверждение ликвидации десяти оккупантов. Также подтверждено уничтожение трех орудий противника, бронетранспортера и одного БТР. Остальные потери врага доразведываются.

"Сейчас в действиях противника признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Продолжаются перемещения сил и средств между их позициями", - рассказали в пресс-службе.

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Корабельная группировка врага сейчас развернута в количестве 8 кораблей. Из них 7 - в Черном и один - в Азовском море. Ракетоносители заведены в пункты базирования.

"Однако уровень ракетной угрозы остается высоким. По меньшей мере три ракетоносителя снаряжены и готовы к выходу на боевое дежурство", - предупреждают военные.

Также отмечается, что продолжается контрбатарейная борьба, враг активно применяет тактическую авиацию и другое вооружение. Например, за минувшие сутки противник нанес ракетный удар двумя ракетами по Херсону, в результате чего два гражданских человека ранены, повреждено более 20 зданий.

"Вчера утром баллистической ракетой "Искандер-М" попали по территории промышленного предприятия в Кривом Роге. Также четыре раза враг атаковал тактической авиацией Херсонщину. По Херсону, Бериславу, Николаевке и Ольговке направлено суммарно 17 управляемых авиабомб. Повреждена больница, около трех десятков частных домов, ранена 72-летняя женщина", - говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты с помощью дронов сбросили четыре осколочных боеприпаса в населенных пунктах Республиканец, Казацкое, Антоновка. Ранен сотрудник полиции.

"В течение суток враг совершил более 90 артиллерийских обстрелов с использованием около 500 снарядов, в том числе 10 обстрелов по Херсону и Чернобаевке. В результате обстрелов 10 гражданских ранены, повреждено более 30 домов, несколько частных и автомобилей", - добавили в пресс-службе.

Также из-за российской агрессии пострадал еще один местный житель. В лесополосе возле населенного пункта Благодатовка этот 49-летний мужчина собирал дрова и подорвался на неизвестном взрывном предмете. В результате он получил минно-взрывную травму, травматическую ампутацию стопы и огнестрельные осколочные ранения конечностей.

Война в Украине - последние новости с фронта

Напомним, в сентябре РФ впервые привлекла на фронте части своей новой 25-й общевойсковой армии. По данным Министерства обороны Великобритании, подразделения двух маневровых компонентов армии ведут боевые действия на участке фронта к западу от Северодонецка и Кременной, вдоль границы между Донецким и Луганским регионами.

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