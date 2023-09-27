Враг бил из разных видов оружия и продолжает сегодня обстреливать область.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов Херсонской области, 12 человек получили ранения. Об этом сообщил руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отмечает, что враг обстрелял территорию и здания учебных заведений, заводов, пенитенциарное учреждение в Херсоне; медицинское учреждение в Бериславе.

"За минувшие сутки противник совершил 119 обстрелов, выпустив 557 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА, два из них – ракетные", - сообщил Прокудин.

Видео дня

Руководитель ОВА отмечает, что сегодня оккупанты продолжили обстрел Херсонщины. В 5 часов утра армия РФ ударила из авиации вблизи Николаевки Бериславского района. "Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается", - добавил он.

Ситуация в Херсонской области

Как сообщал ранее УНИАН, обстрелы Херсона и области российскими оккупантами происходят ежедневно. 25 сентября на Херсонщине из-за вражеских ударов было много погибших и раненых.

В частности, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов, территорию и здания учебных заведений и ЖЭКа в Бериславском районе. Также нанесен удар по админзданию в Херсонском районе, зданию учебных заведений, общежитию, аптеке, предприятию пищевой промышленности и рынку в Херсоне. Из-за российской агрессии позавчера 6 человек погибли, еще 10-получили ранения.

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