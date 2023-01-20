В частности, в Севастополе в военкоматы начали вызывать тех, кто имел бронь от мобилизации.

РФ готовится к скрытой мобилизации в Крыму, сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.

"На временно оккупированных территориях автономной республики Крым россия готовится к скрытой мобилизации. В частности, в городе Севастополь, вызовы до военных комиссариатов начали поступать IT-специалистам, финансовым работникам и другим специалистам, которые имели бронь от мобилизации", - говорится в сообщении.

Мобилизация в России - что известно

Как сообщал УНИАН, 21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации военнослужащих, находящихся в запасе. Тогда, по словам министра обороны Сергея Шойгу, планировали мобилизовать около 300 тыс. человек. По данным росСМИ, после объявления мобилизации из РФ выехали от 600 тыс. до 1 млн человек.

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Накануне Нового года министр обороны Украины Алексей Резников обратился к гражданам России с предупреждением, что их власть готовится в январе закрыть границы для мужчин призывного возраста и начать новую волну мобилизации.

4 января 2023 года секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия готовит к обострению войны в феврале. Он предположил, что в ближайшее время в России будет объявлена очередная волна мобилизации.

5 января в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что руководство России принимает меры по предотвращению массового выезда мужчин призывного возраста за границу перед очередной волной мобилизации, которая ожидается в январе. Речь шла о возможности полного запрета пересечения государственной границы РФ мужчинам призывного возраста.

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