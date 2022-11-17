Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли считает освобождение оккупированного Крыма военным путем маловероятным.
Как пишет CNN, Милли напомнил, что под российской оккупацией все еще находится примерно 20% территории Украины.
"Вероятность военной победы Украины, которая определяется как изгнание россиян со всей Украины, включая Крым, в ближайшее время, невелика в военном отношении", – подчеркнул генерал.
Он также отметил, что "возможно политическое решение, когда политически россияне уйдут".
"Российским военным действительно плохо. Итак, вы хотите вести переговоры, когда вы в своей силе, а ваш оппонент слаб. И возможно, возможно, политическое решение будет. Все, что я говорю, это возможность для этого", – добавил он.
Освобождение Крыма: что известно
Бывший командующий армии США в Европе генерал Бен Ходжес считает, что временно оккупированный Крым становится все более похожим на ловушку для Российской Федерации. По его словам, после повреждения Керченского моста, у России в разы снизилась возможность поддерживать свои войска на юге Украины.
Офицер первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна Тарас Березовец пока не видит мирного пути освобождение Крыма. Он добавил, что у россиян начинаются истерические настроения.
Кроме того, военный эксперт Петр Черник также убежден, что Крым нельзя вернуть Украине дипломатическим способом. По его мнению, единственный путь деоккупации – боевые действия.
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