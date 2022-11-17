По мнению американского генерала, россияне могут уйти из Крыма в результате "политического решения".

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли считает освобождение оккупированного Крыма военным путем маловероятным.

Как пишет CNN, Милли напомнил, что под российской оккупацией все еще находится примерно 20% территории Украины.

"Вероятность военной победы Украины, которая определяется как изгнание россиян со всей Украины, включая Крым, в ближайшее время, невелика в военном отношении", – подчеркнул генерал.

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Он также отметил, что "возможно политическое решение, когда политически россияне уйдут".

"Российским военным действительно плохо. Итак, вы хотите вести переговоры, когда вы в своей силе, а ваш оппонент слаб. И возможно, возможно, политическое решение будет. Все, что я говорю, это возможность для этого", – добавил он.

Освобождение Крыма: что известно

Бывший командующий армии США в Европе генерал Бен Ходжес считает, что временно оккупированный Крым становится все более похожим на ловушку для Российской Федерации. По его словам, после повреждения Керченского моста, у России в разы снизилась возможность поддерживать свои войска на юге Украины.

Офицер первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна Тарас Березовец пока не видит мирного пути освобождение Крыма. Он добавил, что у россиян начинаются истерические настроения.

Кроме того, военный эксперт Петр Черник также убежден, что Крым нельзя вернуть Украине дипломатическим способом. По его мнению, единственный путь деоккупации – боевые действия.

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