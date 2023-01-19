Он убежден, что на Путина должны надавить крупные геополитические игроки для освобождения полуострова.

Польский генерал Вальдемар Скшипчак убежден, что военным способом вернуть незаконно аннексированный Россией Крым не получится. В интервью "ВВС Украина" он объяснил это тем, что по дороге от Херсона и Запорожья на юг очень много российских войск.

Кроме того, на этом направлении россияне минируют все вокруг. Генерал убежден, что в отношении Крыма должно быть политическое решение, но с участием стран-посредников:

"По Крыму должно быть политическое решение. Крупные геополитические игроки, такие как: США и Китай - должны давить на Путина, чтобы он оттуда убрался. Военный способ - это не вариант. По крайней мере не сейчас".

Также он оценил шансы Украины на освобождение юга страны. По его словам, ВСУ нужно было контратаковать не в районе Харькова, а от Запорожья в направлении Мелитополя, чтобы перерезать наземный крымский коридор. Тогда российская армия была ослаблена, а теперь там она усиливает оборону.

"Украина может заплатить слишком высокую цену за полное освобождение Херсонской и Запорожской областей", — говорит Скшипчак.

По его мнению, сейчас основная задача ВСУ - подготовиться к отпору российского наступления с севера, а затем Украина будет иметь условия для контратаки на Донбассе.

В Украине заявляют, что освободят Крым: когда это произойдет

Россия в 2014 году аннексировала украинский Крым, организовав псевдореферендум о его "присоединении" к РФ. Из-за этого против России был введен ряд санкций, а территорию полуострова официально считает украинской весь цивилизованный мир, кроме стран-партнеров Российской Федерации.

В конце ноября 2022-го года советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что через полгода временно оккупированный Крым уже будет освобожден.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли тоже убежден, что освобождение оккупированного Крыма военным путем маловероятно.

В свою очередь, генерал США в отставке Бен Ходжес заявляет, что Украина освободит временно оккупированный Крым до конца лета 2023 года.

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